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Femeie dispărută în Clisura Dunării, găsită după patru ore de căutări. Ce le-a spus salvatorilor

Căutări poliție/ Arhivă foto

Căutări poliție/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS

Mobilizare de amploare la Clisura Dunării. O femeie de 33 de ani a sunat la 112 și le-a spus autorităților că s-a rătăcit și nu știe unde se află. Echipele de salvatori au căutat-o ore în șir fără să mai știe nimic despre ea pentru că bateria telefonului se descărcase.

Autoritățile au primit câteva filmulețe în care femeia cerea disperată ajutor, fără să poată spune însă unde se află. Imediat, mai multe echipaje de salvare și voluntari au plecat în căutarea eei.

După aproximativ 4 ore, femeia a fost găsită de un polițist de frontieră aflat în timpul liber. Aceasta era epuizată și dezorientată.

Din primele informații, tânăra era cazată la o pensiune din Clisura Dunării de unde a plecat în timpul nopții și nu a mai știut să se întoarcă.

Polițiștii au testat-o în privința consumului de alcool și substanțe interzise, însă rezultatele au ieșit negative. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

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