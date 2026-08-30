Femeie dispărută în Clisura Dunării, găsită după patru ore de căutări. Ce le-a spus salvatorilor

Publicat 30 aug. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Mobilizare de amploare la Clisura Dunării. O femeie de 33 de ani a sunat la 112 și le-a spus autorităților că s-a rătăcit și nu știe unde se află. Echipele de salvatori au căutat-o ore în șir fără să mai știe nimic despre ea pentru că bateria telefonului se descărcase.

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