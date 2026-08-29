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Social· 2 min citire
Alertă pe litoral: Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie
Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie. Foto/ISU
Publicat29 aug. 2026, 18:53
Actualizat29 aug. 2026, 18:54
Noi fragmente de drone au fost aduse de valuri pe plajele din Eforie sâmbătă, 29 august, declanșând din nou intervenția autorităților. Valul de descoperiri din ultimele zile menține starea de alertă pe litoralul românesc, în condițiile în care astfel de obiecte au fost semnalate recent și în alte stațiuni.
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