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Alertă pe litoral: Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie

Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie. Foto/ISU

Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie. Foto/ISU

Scris deIulian Budusan
Publicat29 aug. 2026, 18:53
Actualizat29 aug. 2026, 18:54

Noi fragmente de drone au fost aduse de valuri pe plajele din Eforie sâmbătă, 29 august, declanșând din nou intervenția autorităților. Valul de descoperiri din ultimele zile menține starea de alertă pe litoralul românesc, în condițiile în care astfel de obiecte au fost semnalate recent și în alte stațiuni.

Sâmbătă au fost înregistrate mai multe incidente pe litoralul românesc. Primul obiect a fost observat în prima parte a zilei în zona Belona din Eforie Nord, unde o turistă a scos din apă un posibil fragment de dronă, preluat ulterior de polițiști.

Alertele au continuat și în alte sectoare de plajă:

  • Plaja Vraja Mării (Eforie Nord): Polițiștii au fost sesizați cu privire la prezența unui fragment care a fost ridicat și predat Gărzii de Coastă. În urma evaluării preliminare, s-a stabilit că acesta nu prezenta un pericol iminent.

  • Plaja Gloria (Eforie Sud): Salvamarii au intervenit pentru a îndepărta turiștii din zonă după ce valurile au adus la mal un alt element ce părea să provină de la un aparat de zbor nedefinit.

Avertismentul salvamarilor pentru turiști

Pe fondul incidentelor repetate din Eforie, dar și din stațiuni precum Olimp, Costinești sau din municipiul Constanța, Salvamar Eforie Nord a transmis un apel ferm către toți cei aflați la mare.

„Dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, NU le atingeți și NU încercați să le mutați. Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112.”

Echipele de salvare și forțele de ordine reamintesc că orice obiect necunoscut găsit la mal poate reprezenta un risc, recomandând prudență maximă și sesizarea promptă a serviciilor de urgență.

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