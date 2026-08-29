Alertă pe litoral: Fragment de dronă găsit pe o plajă din Eforie

Publicat 29 aug. 2026, 18:53 Actualizat 29 aug. 2026, 18:54

Noi fragmente de drone au fost aduse de valuri pe plajele din Eforie sâmbătă, 29 august, declanșând din nou intervenția autorităților. Valul de descoperiri din ultimele zile menține starea de alertă pe litoralul românesc, în condițiile în care astfel de obiecte au fost semnalate recent și în alte stațiuni.

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