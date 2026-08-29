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În timp ce economia se clatină, Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor/FOTO

Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor. Foto/Fb/PMB

Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor. Foto/Fb/PMB

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 17:24

În timp ce România se îndreaptă spre o toamnă economică marcată de deficite bugetare scăpate de sub control, costuri uriașe cu dobânzile și împrumuturi de stat de un miliard de lei pe zi, Primăria Capitalei demonstrează o detașare totală de realitate. Administrația condusă de Ciprian Ciucu a scos la licitație un proiect de aproape 64 de milioane de lei fără TVA pentru reconstrucția Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței.

Priorități de lux pe bani publici într-o criză profundă

Valoarea contractului – 63,96 milioane de lei fără TVA pentru o durată de 18 luni – ridică semne de întrebare majore privind prioritățile municipalității într-un moment în care economia națională se clatină sub povara datoriilor. În loc de măsuri de chibzuință bugetară sau de investiții strict esențiale în infrastructura critică a orașului, Primăria Generală alege să investească într-un proiect de fațadă: un pod pietonal cu cadru metalic, deck din lemn de stejar și balustradă din sticlă securizată, alături de platforme pietonale în consolă suspendate deasupra apei.

Moștenirea birocratică resuscitată pe pielea contribuabililor

Entuziasmul cu care edilul Ciprian Ciucu a deblocat acest pachet din vechiul Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) ignoră complet contextul macroeconomic actual. Scoaterea la licitație a unor facilități precum platforme de belvedere la Izvor, debarcadere reabilitate și mobilier urban nou sună bine pe hârtie, dar devine un lux iresponsabil când bugetele locale și naționale sunt secătuite.

Într-o perioadă în care cetățenii și mediul privat resimt din plin presiunea inflației, a taxelor majorate și a instabilității financiare, redirecționarea a zeci de milioane de lei spre proiecte estetice și recreative de suprafață trădează o prăpastie uriașă între decidenții politici și realitățile economice cu care se confruntă plătitorii de taxe ai Capitalei.

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