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În timp ce economia se clatină, Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor/FOTO
Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor. Foto/Fb/PMB
În timp ce România se îndreaptă spre o toamnă economică marcată de deficite bugetare scăpate de sub control, costuri uriașe cu dobânzile și împrumuturi de stat de un miliard de lei pe zi, Primăria Capitalei demonstrează o detașare totală de realitate. Administrația condusă de Ciprian Ciucu a scos la licitație un proiect de aproape 64 de milioane de lei fără TVA pentru reconstrucția Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței.
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