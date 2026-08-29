În timp ce economia se clatină, Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor/FOTO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 17:24

În timp ce România se îndreaptă spre o toamnă economică marcată de deficite bugetare scăpate de sub control, costuri uriașe cu dobânzile și împrumuturi de stat de un miliard de lei pe zi, Primăria Capitalei demonstrează o detașare totală de realitate. Administrația condusă de Ciprian Ciucu a scos la licitație un proiect de aproape 64 de milioane de lei fără TVA pentru reconstrucția Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței.

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