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Accident cu ATV-ul în județul Argeș: un bărbat a murit, iar altul a fost rănit

Accident ATV Argeș

Accident ATV Argeș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 aug. 2026, 14:44

Un bărbat a murit, iar un altul a fost rănit, sâmbătă după-amiază, după ce ATV-ul pe care se aflau s-a răsturnat într-o zonă împădurită din comuna Vlădești, județul Argeș.

Cei doi bărbați se aflau pe ATV, pe raza comunei Vlădești, când vehiculul s-a răsturnat. Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit una dintre victime fără semne vitale și au declarat decesul.

Cel de-al doilea bărbat a fost găsit conștient și cooperant. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluat și transportat la spital pentru investigații și tratament.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc cauzele producerii accidentului.

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