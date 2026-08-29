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Social· 1 min citire
Alertă pe litoral! Fragment de dronă, scos din mare de o turistă: ce a făcut cu el
Fragment dronă/ Captură foto
Publicat29 aug. 2026, 13:36
Actualizat29 aug. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS
O nouă alertă pe litoralul românesc! O turistă din Eforie a găsit o bucată de dronă, a scos-o din mare și a aruncat-o sub foișorul salvamarilor.
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