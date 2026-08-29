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Pelerinaj impresionant în Teleorman. Mâna Sfântului Vasile, la Catedrala din Alexandria: până când poate fi cinstită de credincioși?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat29 aug. 2026, 12:01
Actualizat29 aug. 2026, 12:03
SursăRealitatea PLUS

Pelerinaj impresionant în județul Teleorman! Pentru prima oară, mâna Sfântului Vasile cel Mare a fost adusă în România! Celebrările au început la Mănăstirea Pantocrator, însă punctul central al pelerinajului este Catedrala din orașul Alexandria, acolo unde racla cu sfântul odor va putea fi cinstită până în seara zilei de 1 septembrie. Sfântul Vasile cel Mare a trecut la Domnul în urmă cu mai bine de 1600 de ani și este recunoscut pentru faptul că a orânduit viața monahală, dar și pentru activitatea sa filantropică.

Cinstita mână a Sfântului Vasile cel Mare a fost adusă în România de către episcopul vicar al Mitropoliei de Halkida, din Biserica Ortodoxă a Greciei. Racla va rămâne în Teleorman până pe 2 septembrie. După ce a fost privegheată la Mănăstirea Pantocrator, mâna Sfântului Vasile cel Mare a fost dusă în Alexandria, unde se va afla până pe 1 septembrie, când se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

"Vorbim despre Sfântul Vasile cel Mare și mâna lui, mână care a scris cele mai puternice rugăciuni care există în tradiția Bisericii Ortodoxe. De la Sfântul avem model de spital lângă Biserică, de la Sfântul avem model de așezământ pentru bătrâni, de casă de copii și așa mai departe", a declarat preotul.

În seara zilei de 1 septembrie, racla cu mâna Sfântului Vasile cel Mare va fi depusă din nou la mănăstirea Pantocrator. Pe 3 septembrie, delegația va pleca înapoi către Grecia.

Reporter: Pentru ce vă rugați?

Credincios: Pentru sănătate, pentru familie. Pentru popor. Că și așa e ...

Reporter: Cu ce gând astăzi? Pentru ce v-ați rugat?

Credincios: Cu gânduri bune pentru toată familia. Și sănătate și pentru toată lumea.

Credincios: Fiecare își dorește ceva. Și în primul rând mântuirea. Dragostea față de sfinți. Recunoștința față de Dumnezeu și ajutorul pe care ni-l dă permanent. Speranța și nădejdea desăvârșită că vom ajunge și vom fi cu Dumnezeu.

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