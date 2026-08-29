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Social· 2 min citire
Pelerinaj impresionant în Teleorman. Mâna Sfântului Vasile, la Catedrala din Alexandria: până când poate fi cinstită de credincioși?
Publicat29 aug. 2026, 12:01
Actualizat29 aug. 2026, 12:03
SursăRealitatea PLUS
Pelerinaj impresionant în județul Teleorman! Pentru prima oară, mâna Sfântului Vasile cel Mare a fost adusă în România! Celebrările au început la Mănăstirea Pantocrator, însă punctul central al pelerinajului este Catedrala din orașul Alexandria, acolo unde racla cu sfântul odor va putea fi cinstită până în seara zilei de 1 septembrie. Sfântul Vasile cel Mare a trecut la Domnul în urmă cu mai bine de 1600 de ani și este recunoscut pentru faptul că a orânduit viața monahală, dar și pentru activitatea sa filantropică.
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