Doi adolescenți, amenințați cu cuțitul pentru 100 de lei, în plină stradă, la Cluj

Publicat 29 aug. 2026, 12:17 Sursă Realitatea PLUS

Doi adolescenți de 15, respectiv 18 ani, au fost tâlhăriți în plină zi. Agresorii, doi clujeni, i-au amenințat cu cuțitul pentru o sută de lei. Indivizii au fost prinși ulterior, iar unul dintre ei a încercat să evadeze din arestul poliției pe geam.

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