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Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO
! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate!
Imagini dramatice. Lacul Techirghiol este vizibil afectat de seceta prelungită și temperaturile de foc de anul acesta. Nivelul apei a scăzut aproape complet iar imaginile sunt unele greu de privit.
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