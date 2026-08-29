Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 15:10

Imagini dramatice. Lacul Techirghiol este vizibil afectat de seceta prelungită și temperaturile de foc de anul acesta. Nivelul apei a scăzut aproape complet iar imaginile sunt unele greu de privit.

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