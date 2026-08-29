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Social· 1 min citire
Accident cu ATV-ul în județul Argeș: un bărbat a murit, iar altul a fost rănit
Accident ATV Argeș
Un bărbat a murit, iar un altul a fost rănit, sâmbătă după-amiază, după ce ATV-ul pe care se aflau s-a răsturnat într-o zonă împădurită din comuna Vlădești, județul Argeș.
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