Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Focuri de armă trase de polițiști pe DN 7, după un accident. Doi tineri au ajuns în arest
Foto/Arhivă
Polițiștii din Dâmbovița au fost obligați să execute două focuri de avertisment pentru a aplaneze un scandal violent izbucnit pe DN 7, în comuna Crângurile. Conflictul a izbucnit pe fondul unui accident rutier, când ruda și susținătorii persoanelor implicate s-au luat la bătaie chiar în mijlocul drumului.
Citește și
- 17:24În timp ce economia se clatină, Primăria Capitalei dă 64 de milioane de lei pentru Podul Calicilor/FOTO
- 15:10Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO
- 14:44Accident cu ATV-ul în județul Argeș: un bărbat a murit, iar altul a fost rănit
- 13:36Alertă pe litoral! Fragment de dronă, scos din mare de o turistă: ce a făcut cu el
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News