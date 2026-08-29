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Focuri de armă trase de polițiști pe DN 7, după un accident. Doi tineri au ajuns în arest

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 17:37

Polițiștii din Dâmbovița au fost obligați să execute două focuri de avertisment pentru a aplaneze un scandal violent izbucnit pe DN 7, în comuna Crângurile. Conflictul a izbucnit pe fondul unui accident rutier, când ruda și susținătorii persoanelor implicate s-au luat la bătaie chiar în mijlocul drumului.

Un accident rutier banal produs pe DN 7, în dreptul localității dâmbovițene Crângurile, s-a transformat rapid într-o răfuială în toată regula. Impactul dintre un autoturism condus de o femeie de 36 de ani și o căruță condusă de un bărbat de 44 de ani s-a soldat cu rănirea a trei persoane – ambii conducători auto și o pasageră din atelaj.

Tensiunile au scăpat însă de sub control imediat după coliziune, când rudele celor implicați au sosit la fața locului și s-au atacat reciproc.

Armamentul din dotare, folosit pentru oprirea violențelor

Scandalul dintre cele două familii a fost atât de intens încât agenții de poliție sosiți la intervenție nu au putut calma spiritele prin somații verbale. Pentru a opri agresiunile fizice și a restabili siguranța în zonă, polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical. Utilizarea armamentului a oprit conflictul fără a provoca răniri.

Percheziții și mandate de arestare în Argeș

Anchetatorii au extins verificările în județul vecin, Argeș, unde au descins la locuința suspecților principali. Doi tineri, de 19 și 22 de ani, au fost ridicați de organele de anchetă și reținuți inițial pentru 24 de ore.

Ulterior, Judecătoria Găești a emis pe numele celor doi mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia sunt cercetați penal pentru un pachet de infracțiuni grave, printre care:

  • Lovire sau alte violențe

  • Amenințare

  • Distrugere

  • Tulburarea ordinii și liniștii publice

Cercetările sunt în derulare sub coordonarea procurorilor pentru a stabili cu precizie rolul fiecărui participant la scandal și împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea.

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