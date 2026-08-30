Scandal violent pentru chiria restantă, în Sectorul 3. Proprietarul a venit cu ranga

Publicat 30 aug. 2026, 08:49 Actualizat 30 aug. 2026, 08:50 Sursă Realitatea PLUS

A fost scandal de proporții noaptea trecută în sectorul 3 al Capitalei. Proprietarul unui apartament a venit cu ranga să îl evacueze pe chiriaș din apartamentul său. Bărbatul care locuia în casă ar fi ripostat cu spray paralizant. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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