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Clipe de coșmar pe un drum din Tulcea. Două TIR-uri au derapat și au evitat la limită o mașină

TIR derapat / Captură video

TIR derapat / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 07:06
Actualizat30 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS

Imagini halucinante din Tulcea. Un șofer care circula pe un drum a trăit spaima vieții sale, în momentul în care două tiruri, unul după altul, au derapat și au fost gata să facă praf autoturismul în care se afla.

Momentul a fost surprins pe ruta Babadag – Slava Rusă. Ambele autocamioane de mare tonaj sunt surprinse în timp ce derapează pe șoseaua ce pare a fi umedă. Într-o fracțiune de secundă, șoferul care surprindea imaginile trage de volan spre dreapta, spre acostament, pentru a evita un posibil accident.

Imaginile au strâns sute de reacții pe rețelele sociale. Unul dintre oameni a lăsat un comentariu în care a scris: „Ei nu au auzit de adaptarea vitezei la condițiile meteorologice? De data asta au avut noroc ambii, se consideră acum că și-au învățat lecția!”

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