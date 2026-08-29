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Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Galați: Trei persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 22:42

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați au fost solicitați să intervină de urgență în această seară pe strada Nicolae Deleanu din municipiu, unde s-a produs o explozie urmată de un incendiu într-un bloc de locuințe.

Trei victime și intervenție de urgență la locul incidentului

La adresa indicată au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD cu medic. În urma deflagrației, trei persoane au suferit arsuri și leziuni grave, iar una dintre victime a fost găsită în stare de inconștiență. Aceasta a fost intubată la fața locului și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Echipajele de intervenție au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, asigurând totodată perimetrul pentru a preveni extinderea incendiului la alte apartamente.

Acumulare de gaze de la o butelie, cauza probabilă a deflagrației

Primele cercetări efectuate de specialiști indică drept cauză probabilă o acumulare de gaze provenită de la o butelie. Suprafața afectată și bilanțul complet al pagubelor materiale urmează să fie stabilite și comunicate de autorități în perioada următoare.

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