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Social· 1 min citire
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Galați: Trei persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă
Foto/Arhivă
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați au fost solicitați să intervină de urgență în această seară pe strada Nicolae Deleanu din municipiu, unde s-a produs o explozie urmată de un incendiu într-un bloc de locuințe.
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