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Social· 2 min citire
Ieftinire nesemnificativă la pompă: Motorina scade cu doar 17 bani
Publicat29 aug. 2026, 20:21
Actualizat29 aug. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS
În ciuda prețurilor ridicate de la pompă, reducerea accizei la carburanți va ajunge la 25%, aducând o ieftinire de doar 17 bani pe litrul de motorină. Cu toate că măsura a intrat în vigoare de la începutul lunii august, tarifele rămân la un nivel crescut, oferind un sprijin minim pentru șoferii afectați de costurile mari din Uniunea Europeană.
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