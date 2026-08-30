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Social· 1 min citire
Scandal violent pentru chiria restantă, în Sectorul 3. Proprietarul a venit cu ranga
Poliție/ Arhivă foto
Publicat30 aug. 2026, 08:49
Actualizat30 aug. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS
A fost scandal de proporții noaptea trecută în sectorul 3 al Capitalei. Proprietarul unui apartament a venit cu ranga să îl evacueze pe chiriaș din apartamentul său. Bărbatul care locuia în casă ar fi ripostat cu spray paralizant. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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