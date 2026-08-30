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Scandal violent pentru chiria restantă, în Sectorul 3. Proprietarul a venit cu ranga

Poliție/ Arhivă foto

Poliție/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 08:49
Actualizat30 aug. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS

A fost scandal de proporții noaptea trecută în sectorul 3 al Capitalei. Proprietarul unui apartament a venit cu ranga să îl evacueze pe chiriaș din apartamentul său. Bărbatul care locuia în casă ar fi ripostat cu spray paralizant. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Din primele informații, proprietarul ar fi recurs la gestul extrem după ce bărbatul aflat în apartamentul său nu i-ar fi plătit chiria luni la rând. Acesta, împreună cu alți cinci bărbați ar fi forțat ușa apartamentului cu ranga pentru a-l obliga pe chiriaș să îi plătească banii cuveniți.

Scandalul a degenerat și s-a ajuns la bătaie în toată regula cu pumnii și picioarele. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru calmarea spiritelor. Vecinii sunt cei care au alertat autoritățile speriați de scandal. Ambele tabere de scandalagii au ajuns la audieri.

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