„Recompensă” pentru o viață salvată: Salvamar bătut crunt de turiștii scăpați din ape

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 22:49

Salvamarul agresat de pe plajă, Valentin Stoian, a rupt tăcerea și a detaliat modul în care intervenția sa de salvare a degenerat într-un atac violent. Punctul de plecare al scandalului a fost o simplă recomandare de siguranță: salvamarul le-a cerut turiștilor să se deplaseze într-un sector mai puțin periculos, însă aceștia au reacționat agresiv și au început să-l hărțuiască.

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