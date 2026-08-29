„Recompensă” pentru o viață salvată: Salvamar bătut crunt de turiștii scăpați din ape

Salvamarul agresat de pe plajă, Valentin Stoian, a rupt tăcerea și a detaliat modul în care intervenția sa de salvare a degenerat într-un atac violent. Punctul de plecare al scandalului a fost o simplă recomandare de siguranță: salvamarul le-a cerut turiștilor să se deplaseze într-un sector mai puțin periculos, însă aceștia au reacționat agresiv și au început să-l hărțuiască.
Ignorarea steagului roșu continuă să facă victime pe litoralul românesc, în timp ce salvamarii se confruntă nu doar cu forța mării, ci și cu agresivitatea fizică a turiștilor. De la deschiderea sezonului estival, opt persoane și-au pierdut viața după ce s-au aventurat în valuri în ciuda interdicțiilor. Un caz extrem s-a înregistrat joi, la Eforie Nord, unde un bărbat s-a înecat după ce echipele de salvare îl scoseseră deja de trei ori din apă, acesta insistând să se întoarcă în marea agitată.
Filmul agresiunii: Turiști violenți în loc de recunoștință
Valentin Stoian, salvamarul atacat la scurt timp după ce a încercat să prevină o altă tragedie, a explicat modul halucinant în care a degenerat situația. Conflictul a pornit exclusiv de la insistența sa ca un grup de turiști să părăsească un sector marcat cu risc extrem de moarte.
Avertismente repetate și ostilitate: Salvamarul le-a cerut de nenumărate ori să se mute într-o zonă sigură. În loc să asculte, turiștii s-au revoltat și l-au încercuit.
Atac în mijlocul unei alte salvări: Violența a izbucnit exact când atenția salvamarului s-a mutat către o mamă și o fiică aflate într-un pericol real de înec. Profitând de moment, un bărbat din grupul recalcitrant a încercat să îl lovească.
Legitimă apărare: Deși a încercat să evite conflictul fizic, salvamarul a fost forțat să pareze loviturile și să îl imobilizeze pe agresor, în timp ce rudele acestuia continuau scandalul.
Bărbatul însărcinat cu siguranța turiștilor se declară șocat de reacțiile sălbatice ale celor pe care încearcă să îi mențină în viață, subliniind că singurul său scop este prevenirea unor noi tragedii.