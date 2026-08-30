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Nivelul Dunării crește cu până la 9 cm în Bulgaria. Navigația rămâne dificilă: ce urmează?

Nivel Dunăre/ Profimedia

Nivel Dunăre/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat30 aug. 2026, 09:26
Actualizat30 aug. 2026, 09:27

Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 centimetri în anumite zone ale sectorului bulgăresc, însă navigația rămâne dificilă. Toate restricțiile aflate în vigoare sunt menținute, potrivit datelor transmise de autoritățile bulgare și citate de Novinite.

Datele Agenției Executive pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea, valabile pentru data de 29 august, arată că nivelul apei a crescut la majoritatea stațiilor de monitorizare din vestul și centrul sectorului bulgăresc.

Creșteri ale nivelului Dunării în vestul și centrul Bulgariei

Potrivit sursei citate, cea mai importantă creștere a fost înregistrată la Lom, unde nivelul Dunării a urcat cu 9 centimetri.

La Vidin, apa a crescut cu 7 centimetri, iar la Novo Selo, cu 6 centimetri. Creșteri mai reduse au fost raportate la Oryahovo, de 4 centimetri, și la Nikopol, de 2 centimetri.

La Svishtov, nivelul Dunării a rămas neschimbat.

Dunărea continuă să scadă în est

Situația este diferită însă în partea estică a sectorului bulgăresc al fluviului. La Ruse, spre exemplu, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri, în timp ce la Silistra diminuarea a fost de 1 centimetru.

În ciuda creșterilor înregistrate în mai multe sectoare, condițiile de navigație pe sectorul bulgăresc al Dunării rămân dificile.

Direcția de Supraveghere Fluvială a precizat că nicio navă nu a rămas blocată, nici în interiorul, nici în afara șenalului navigabil. Cu toate acestea, autoritățile bulgare mențin toate restricțiile privind navigația navelor pe întregul sector bulgăresc al Dunării.

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