Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Nivelul Dunării crește cu până la 9 cm în Bulgaria. Navigația rămâne dificilă: ce urmează?
Nivel Dunăre/ Profimedia
Publicat30 aug. 2026, 09:26
Actualizat30 aug. 2026, 09:27
Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 centimetri în anumite zone ale sectorului bulgăresc, însă navigația rămâne dificilă. Toate restricțiile aflate în vigoare sunt menținute, potrivit datelor transmise de autoritățile bulgare și citate de Novinite.
Citește și
- 10:57Femeie dispărută în Clisura Dunării, găsită după patru ore de căutări. Ce le-a spus salvatorilor
- 09:07Pensiile și salariile ar putea fi înghețate pentru al treilea an. Decizii cu impact social major, pe masa viitorului Guvern
- 08:49Scandal violent pentru chiria restantă, în Sectorul 3. Proprietarul a venit cu ranga
- 08:39Revoltă printre pensionari: oamenii cer majorarea pensiilor cu cel puțin 15% și amenință cu proteste
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News