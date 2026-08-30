Nivelul Dunării crește cu până la 9 cm în Bulgaria. Navigația rămâne dificilă: ce urmează?

Publicat 30 aug. 2026, 09:26 Actualizat 30 aug. 2026, 09:27

Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 centimetri în anumite zone ale sectorului bulgăresc, însă navigația rămâne dificilă. Toate restricțiile aflate în vigoare sunt menținute, potrivit datelor transmise de autoritățile bulgare și citate de Novinite.

Distribuie articolul