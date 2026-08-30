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Cetățean străin, prins cu documente false pe Aeroportul Otopeni: unde voia să plece

Aeroportul Otopeni/ Profimedia

Aeroportul Otopeni/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 13:31
Actualizat30 aug. 2026, 13:34

Un cetățean străin de 32 de ani a fost oprit pe Aeroportul Otopeni înainte de a se îmbarca spre Atena, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că documentele prezentate erau false. Pașaportul, permisul de ședere emis de autoritățile elene și două ștampile din pașaport erau falsificate.

Bărbatul a fost oprit sâmbătă, 29 august, în jurul orei 20:50, la controlul de frontieră din Aeroportul Otopeni. Acesta intenționa să iasă din România cu destinația Atena.

În timpul verificărilor înainte de îmbarcare, bărbatul a prezentat un pașaport cu însemnele autorităților din Pakistan și un permis de ședere emis de autoritățile elene.

Ce au descoperit polițiștii

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la actele prezentate și au făcut verificări suplimentare. În urma acestora, au constatat că pașaportul era falsificat, permisul de ședere era contrafăcut, iar cele două ștampile din pașaport, care purtau însemnele autorităților elene, erau și ele false.

Mai mult, polițiștii au stabilit că bărbatul verificat nu era aceeași persoană cu cea din fotografia documentelor prezentate.

Ce se întâmplă cu bărbatul

Polițiștii de frontieră au început cercetările pentru fals în acte oficiale și folosirea unor documente false. Între timp, bărbatul a fost preluat de o echipă operativă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), pentru luarea măsurilor legale.

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