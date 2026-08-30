Cetățean străin, prins cu documente false pe Aeroportul Otopeni: unde voia să plece

Publicat 30 aug. 2026, 13:31 Actualizat 30 aug. 2026, 13:34

Un cetățean străin de 32 de ani a fost oprit pe Aeroportul Otopeni înainte de a se îmbarca spre Atena, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că documentele prezentate erau false. Pașaportul, permisul de ședere emis de autoritățile elene și două ștampile din pașaport erau falsificate.

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