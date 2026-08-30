Familie din Dâmbovița, arestată după o bătaie în parcare: victima, un tânăr de 21 de ani

Publicat 30 aug. 2026, 13:04 Sursă Realitatea PLUS

O familie din Dâmbovița a ajuns în arest preventiv după ce s-au luat la bătaie într-o parcare. Cei trei membri, printre care un tânăr de 17 ani, au bătut un bărbat de 21 de ani. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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