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Șoferul fără permis și băut din Timiș, reținut după accidentul de vineri noaptea, cu patru răniți

Accident Lugoj/ Captură video

Accident Lugoj/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS

Șoferul fără permis și băut la volan din Timiș care a aruncat o mașină pe terasa unei pizzeri și a rănit patru oameni a fost reținut și urmează să ajungă în fața proocurorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Instanța a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs vineri noaptea, la scurt timp după miezul nopții, mai exact în jurul orei 00:10. Polițiștii de la Biroul Rutier Lugoj au încercat să oprească, pentru un control de rutină, un autoturism care circula pe strada Bucegi. Șoferul nu a respectat semnalul agenților și și-a continuat deplasarea, moment în care polițiștii au pornit în urmărirea mașinii.

Cursa s-a încheiat brusc pe strada Timișorii, unde conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit de o mașină care circula regulamentar din sens opus. Autoturismul era condus de o tânără în vârstă de 20 de ani. În urma impactului, mașina acesteia a fost proiectată într-o terasă.

Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre șoferul de 27 de ani, tânăra de 20 de ani, o pasageră în vârstă de 16 ani aflată în autoturismul acesteia și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasa restaurantului.

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