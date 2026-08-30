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Social· 2 min citire
Șoferul fără permis și băut din Timiș, reținut după accidentul de vineri noaptea, cu patru răniți
Accident Lugoj/ Captură video
Publicat30 aug. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS
Șoferul fără permis și băut la volan din Timiș care a aruncat o mașină pe terasa unei pizzeri și a rănit patru oameni a fost reținut și urmează să ajungă în fața proocurorilor cu propunerea de arestare preventivă.
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