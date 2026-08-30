Tragedie la Târgu Jiu: o doctoriță ORL a murit după ce a fost acroșată de o mașină

Publicat 30 aug. 2026, 13:42 Actualizat 30 aug. 2026, 13:43

O doctoriță de 63 de ani, medic ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a murit într-un accident rutier produs în localitatea Drăgoieni. Femeia, care avea peste 25 de ani de activitate în cadrul spitalului, ar fi fost acroșată de o mașină în timp ce traversa strada.

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