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Tragedie la Târgu Jiu: o doctoriță ORL a murit după ce a fost acroșată de o mașină

Deces

Deces

Scris deDana Bărăgan
Publicat30 aug. 2026, 13:42
Actualizat30 aug. 2026, 13:43

O doctoriță de 63 de ani, medic ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a murit într-un accident rutier produs în localitatea Drăgoieni. Femeia, care avea peste 25 de ani de activitate în cadrul spitalului, ar fi fost acroșată de o mașină în timp ce traversa strada.

Femeia, în vârstă de 63 de ani, ar fi fost acroșată de o mașină în timp de traversa strada. Victima a murit pe loc, astfel că manevrele de resuscitare efectuate de echipajul medical ajuns la fața locului nu au mai avut niciun rezultat.

Polițiștii au stabilit că autoturismul implicat în accident era condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Târgu Jiu.

"Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Drăgoieni, din direcția orașului Vâlcea către Târgu Jiu, ar fi acroșat o femeie, de 63 de ani, din Drăgoieni, care s-ar fi angajat în traversarea străzii în calitate de pieton", au transmis duminică reprezentanții IPJ Gorj.

Șoferul autoturismului a fost testat cu etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și-au exprimat duminică regretul pentru decesul medicului, într-un mesaj transmis pe Facebook.

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