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Social· 1 min citire
Tragedie la Târgu Jiu: o doctoriță ORL a murit după ce a fost acroșată de o mașină
Deces
Publicat30 aug. 2026, 13:42
Actualizat30 aug. 2026, 13:43
O doctoriță de 63 de ani, medic ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a murit într-un accident rutier produs în localitatea Drăgoieni. Femeia, care avea peste 25 de ani de activitate în cadrul spitalului, ar fi fost acroșată de o mașină în timp ce traversa strada.
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