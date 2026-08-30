Doi bicicliști, loviți de o mașină la intersecția Buzești-Sevastopol, în timp ce participau la o competiție de profil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 14:24

Doi bicicliști care participau la competiția „L’Etape Bucharest by Tour de France” au fost loviți de o mașină condusă de un bărbat de 72 de ani. Accidentul s-a produs duminică, într-o intersecție din centru Bucureștiului. Una dintre victime a fost transportată la spital.

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