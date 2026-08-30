Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Doi bicicliști, loviți de o mașină la intersecția Buzești-Sevastopol, în timp ce participau la o competiție de profil

Bicicliști/ Captură foto

Bicicliști/ Captură foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 14:24

Doi bicicliști care participau la competiția „L’Etape Bucharest by Tour de France” au fost loviți de o mașină condusă de un bărbat de 72 de ani. Accidentul s-a produs duminică, într-o intersecție din centru Bucureștiului. Una dintre victime a fost transportată la spital.

Accidentul s-a produs duminică, 30 august, în jurul orei 11:05, la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol din București. Potrivit primelor informații furnizate de Brigada Rutieră, șoferul, în vârstă de 72 de ani, circula pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix, iar la intersecția cu strada Buzești a acroșat doi bicicliști înscriși în competiția „L’Etape Bucharest by Tour de France”.

Unul dintre bicicliști a ajuns la spital

În urma impactului, unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele acestuia.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona în care se desfășoară competiția și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în trafic, pentru siguranța tuturor participanților.

„L’Etape Bucharest by Tour de France” face parte din competiția „L’Etape Romania by Tour de France”, ajunsă la cea de-a cincea ediție. La competiție se pot înscrie persoane cu vârsta de peste 7 ani, de la cicliști cu experiență până la amatori și pasionați de ciclism.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

biciclisti lovitiaccident bucurestiL’Etape Bucharest

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe