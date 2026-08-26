Cinci tineri, reținuți după ce ar fi intrat cu forța în curtea unui localnic: l-au bătut și i-au distrus casa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 13:48

Un conflict pornit de la neînțelegeri mai vechi a degenerat într-un incident violent în județul Botoșani. Cinci tineri din comuna Rădăuți-Prut au fost reținuți de polițiști după ce ar fi pătruns în gospodăria unui localnic, l-ar fi amenințat și agresat, iar apoi ar fi provocat mai multe distrugeri.

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