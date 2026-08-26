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Locale· 2 min citire

Cinci tineri, reținuți după ce ar fi intrat cu forța în curtea unui localnic: l-au bătut și i-au distrus casa

Tineri reținuți

Tineri reținuți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 13:48

Un conflict pornit de la neînțelegeri mai vechi a degenerat într-un incident violent în județul Botoșani. Cinci tineri din comuna Rădăuți-Prut au fost reținuți de polițiști după ce ar fi pătruns în gospodăria unui localnic, l-ar fi amenințat și agresat, iar apoi ar fi provocat mai multe distrugeri.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au vârste cuprinse între 21 și 36 de ani și sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care distrugere, amenințare, violare de domiciliu, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi

Incidentul a avut loc în comuna Rădăuți-Prut, unde cei cinci tineri ar fi mers la locuința unui bărbat în vârstă de 34 de ani. Din primele verificări efectuate de polițiști, aceștia ar fi pătruns fără drept atât în curtea gospodăriei, cât și în locuință.

Odată ajunși în interiorul proprietății, tinerii l-ar fi amenințat pe proprietar și l-ar fi lovit. Bărbatul a suferit leziuni, însă acestea nu au necesitat îngrijiri medicale, conform informațiilor furnizate de poliție.

Gardul și geamurile casei, distruse

Agresiunea nu ar fi fost singurul incident. Polițiștii susțin că suspecții ar fi folosit obiecte contondente pentru a distruge mai multe elemente ale gospodăriei.

Printre bunurile deteriorate se numără poarta de acces, gardul care împrejmuiește proprietatea și geamurile locuinței.

Anchetatorii au stabilit că totul s-ar fi petrecut pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre persoanele implicate.

Ce măsură au luat polițiștii

După administrarea probelor, cei cinci tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Cei cinci urmează să fie prezentați în fața instanței, procurorii urmând să propună luarea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru documentarea întregii activități infracționale. Până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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