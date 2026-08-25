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Locale· 1 min citire
Furtuna a făcut pagube în Giurgiu. Stâlpi și copaci au căzut peste locuințe și carosabil
Stâlpi și copaci căzuți în Giurgiu
Pompierii din județul Giurgiu au intervenit, în noaptea de luni spre marți, pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Mai multe localități au fost afectate, după ce copaci și un stâlp de electricitate s-au prăbușit peste locuințe, fire electrice și carosabil.
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