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Furtuna a făcut pagube în Giurgiu. Stâlpi și copaci au căzut peste locuințe și carosabil

Stâlpi și copaci căzuți în Giurgiu

Stâlpi și copaci căzuți în Giurgiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 08:57

Pompierii din județul Giurgiu au intervenit, în noaptea de luni spre marți, pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Mai multe localități au fost afectate, după ce copaci și un stâlp de electricitate s-au prăbușit peste locuințe, fire electrice și carosabil.

Stâlp căzut peste o locuință în Cămineasca

Potrivit ISU Giurgiu, în localitatea Cămineasca, un stâlp de electricitate a căzut peste o locuință. Pompierii au intervenit, de asemenea, pentru îndepărtarea unui copac și a mai multor crengi căzute peste firele de electricitate.

În Ghimpați, salvatorii au degajat un copac căzut pe carosabil, în timp ce în Copaciu pompierii au intervenit după ce un alt copac s-a prăbușit peste o locuință.

La toate intervențiile au acționat pompierii din cadrul Secției Mihăilești.

Rafale de până la 90 km/h

Județul Giurgiu s-a aflat în ultimele 24 de ore sub cod portocaliu de vreme severă. Avertizarea a vizat ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 90 de kilometri pe oră.

Fenomenul a fost însoțit pe alocuri de vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

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