Un polițist din Timișoara, suspectat că proteja o grupare de hoți. Mascații au descins la mai multe adrese

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:50

O amplă operațiune a avut loc în Timiș, unde anchetatorii au făcut percheziții la locuințele mai multor persoane suspectate de furturi din case. Gruparea vizată ar fi fost formată din șase persoane și s-ar afla în spatele mai multor spargeri. Printre suspecți se află și un agent de 32 de ani de la Secția 5 Poliție Timișoara. În total, nouă persoane urmează să fie duse la audieri.

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