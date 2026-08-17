Accident în zona pietonală din Zalău: o fată de 11 ani, lovită de o trotinetă. Adolescentul de 16 ani a fugit de la locul incidentului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 22:31

Un incident rutier s-a produs luni după-amiază în zona pietonală de pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. O fată în vârstă de 11 ani a fost lovită de un adolescent care circula cu o trotinetă. După impact, tânărul a plecat de la locul accidentului, însă polițiștii au reușit să-l identifice și să-l găsească.

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