Accident în zona pietonală din Zalău: o fată de 11 ani, lovită de o trotinetă. Adolescentul de 16 ani a fugit de la locul incidentului

Un incident rutier s-a produs luni după-amiază în zona pietonală de pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. O fată în vârstă de 11 ani a fost lovită de un adolescent care circula cu o trotinetă. După impact, tânărul a plecat de la locul accidentului, însă polițiștii au reușit să-l identifice și să-l găsească.
Evenimentul a avut loc în jurul orei 16:05, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost alertați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident în zona pietonală.
Fetiță de 11 ani, acroșată de o trotinetă
La locul incidentului au ajuns polițiștii Biroului Rutier Zalău, care au început verificările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Din primele informații furnizate de anchetatori, un tânăr care se deplasa cu o trotinetă în zona pietonală ar fi acroșat o minoră de 11 ani, care circula în calitate de pieton.
În urma impactului, copila a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ea a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluare și tratament de specialitate.
Adolescentul a plecat de la locul accidentului
După producerea incidentului, persoana care se afla pe trotinetă nu a rămas la fața locului. Aceasta a părăsit zona înainte de sosirea polițiștilor.
Oamenii legii au demarat imediat activități pentru identificarea celui implicat.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că este vorba despre un adolescent în vârstă de 16 ani, din municipiul Zalău.
Tânărul a fost identificat și prins de polițiști, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Adolescentul, testat cu aparatul etilotest
După identificarea sa, adolescentul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul testării a fost negativ, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.
Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs impactul și împrejurările în care adolescentul a părăsit locul evenimentului.
Dosar penal pentru două infracțiuni
Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
Ancheta va trebui să stabilească inclusiv dinamica exactă a accidentului, eventualele responsabilități și circumstanțele în care adolescentul a plecat după ce a lovit-o pe minoră.
Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate detaliile necesare pentru soluționarea cauzei.