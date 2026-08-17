Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident cumplit în județul Suceava. Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă
FOTO: Arhivă
Un accident cumplit a avut loc luni seară în localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava. Un copil în vârstă de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă.
Citește și
- 22:48Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov: doi oameni au murit într-un accident cumplit
- 22:31Accident în zona pietonală din Zalău: o fată de 11 ani, lovită de o trotinetă. Adolescentul de 16 ani a fugit de la locul incidentului
- 21:05Incident grav în municipiul Galați. Bărbat cercetat pentru tentativă de omor după ce și-a lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni
- 20:21Incendiu de proporții în Giurgiu. O casă și două gospodării vecine, afectate de flăcări. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News