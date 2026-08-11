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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării. 770 de milioane de euro, în joc
Nicușor Dan
Publicat11 aug. 2026, 07:05
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan va avea astăzi după-amiază discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.
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