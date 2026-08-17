Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov: doi oameni au murit într-un accident cumplit

Publicat 17 aug. 2026, 22:48 Actualizat 17 aug. 2026, 22:49

Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni seară pe DN1E, șoseaua care leagă Brașovul de Poiana Brașov. Două persoane aflate pe o motocicletă și-au pierdut viața după coliziunea cu un autoturism. Victimele aveau 34 și 19 ani.

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