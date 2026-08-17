Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov: doi oameni au murit într-un accident cumplit
Poliție
Publicat17 aug. 2026, 22:48
Actualizat17 aug. 2026, 22:49
Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni seară pe DN1E, șoseaua care leagă Brașovul de Poiana Brașov. Două persoane aflate pe o motocicletă și-au pierdut viața după coliziunea cu un autoturism. Victimele aveau 34 și 19 ani.
Citește și
- 22:31Accident în zona pietonală din Zalău: o fată de 11 ani, lovită de o trotinetă. Adolescentul de 16 ani a fugit de la locul incidentului
- 21:05Incident grav în municipiul Galați. Bărbat cercetat pentru tentativă de omor după ce și-a lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni
- 20:21Incendiu de proporții în Giurgiu. O casă și două gospodării vecine, afectate de flăcări. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit
- 18:24Incendiu puternic în apropiere de Chilia Veche. Flăcările amenință fondul forestier din zona Ostrovului Babina -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News