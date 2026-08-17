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Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov: doi oameni au murit într-un accident cumplit

Poliție

Poliție

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 aug. 2026, 22:48
Actualizat17 aug. 2026, 22:49

Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni seară pe DN1E, șoseaua care leagă Brașovul de Poiana Brașov. Două persoane aflate pe o motocicletă și-au pierdut viața după coliziunea cu un autoturism. Victimele aveau 34 și 19 ani.

Alarma s-a dat în cursul serii, când autoritățile au fost solicitate să intervină la un accident produs pe drumul spre Poiana Brașov.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri și medicale pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.

Motocicletă și autoturism, implicate în accident

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, în accident au fost implicate două vehicule: o motocicletă și un autoturism.

Pentru intervenție, salvatorii au trimis o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

La sosirea echipajelor, cele două persoane aflate pe motocicletă erau inconștiente.

Doi motocicliști au fost declarați decedați

Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă leziunile suferite de victime au fost incompatibile cu viața.

Este vorba despre un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, amândoi au fost declarați decedați.

Tragedia a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, însă salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs impactul

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind dinamica accidentului și cauzele care au dus la producerea coliziunii.

Polițiștii urmează să efectueze cercetări la fața locului și să stabilească în ce condiții s-a produs impactul dintre motocicletă și autoturism.

Ancheta va trebui să clarifice inclusiv circumstanțele în care motocicleta și mașina au ajuns să intre în coliziune.

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