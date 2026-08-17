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Ei sunt Vlad și Ionuț, cei doi frați care au murit înecați în mare, la Olimp. Sora celor doi a asistat la întreaga tragedie -FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 17:26
Actualizat17 aug. 2026, 17:29

S-a aflat cine sunt cei doi frați care și-au pierdut viața, duminică, după ce s-au înecat în mare, în stațiunea Olimp. Este vorba despre Vlad Sava, în vârstă de 17 ani, și Ionuț Valentin Sava, de 19 ani, doi tineri din localitatea Dodești, județul Vaslui, care veniseră pe litoral pentru a munci și a strânge bani pentru a-și ajuta familia.

Destinul lor a fost frânt brusc, duminică, când, potrivit apropiaților, ar fi avut o zi liberă și au decis să meargă la mare pentru a se bucura de câteva ore de relaxare.

În ciuda faptului că salvamarii arboraseră steagul roșu, tinerii au ignorat avertismentul și au intrat în marea învolburată, unde, în scurt timp, au fost surprinși de curenții puternici și trași în larg.

Operațiune contra cronometru, încheiată cu o dublă tragedie

Salvamarii au intervenit rapid, însă operațiunea de salvare s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru, care s-a încheiat cu o dublă tragedie.

Primul care a fost scos din apă a fost Vlad, fratele de 17 ani, aflat în stop cardio-respirator. Imediat, salvamarii au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a mai putut fi salvat, iar medicii i-au declarat decesul.

Fratele mai mare, Ionuț Valentin, a fost căutat de scafandri timp de aproximativ o oră. Din nefericire, acesta a fost găsit și scos din mare fără suflare.

Sora mai mică, martoră la tragedie

Martoră la întreaga tragedie a fost sora lor mai mică, care se afla împreună cu cei doi frați pe litoral, unde veniseră să muncească. Tânăra este în stare de șoc după ce și-a văzut frații pierzându-și viața.

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