Ei sunt Vlad și Ionuț, cei doi frați care au murit înecați în mare, la Olimp. Sora celor doi a asistat la întreaga tragedie -FOTO

Publicat 17 aug. 2026, 17:26 Actualizat 17 aug. 2026, 17:29

S-a aflat cine sunt cei doi frați care și-au pierdut viața, duminică, după ce s-au înecat în mare, în stațiunea Olimp. Este vorba despre Vlad Sava, în vârstă de 17 ani, și Ionuț Valentin Sava, de 19 ani, doi tineri din localitatea Dodești, județul Vaslui, care veniseră pe litoral pentru a munci și a strânge bani pentru a-și ajuta familia.

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