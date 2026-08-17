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Transalpina și Transfăgărășanul, în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. România ocupă două locuri consecutive

Transalpina

Transalpina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 15:43

România are două șosele în primele zece poziții ale unui clasament dedicat celor mai spectaculoase și sinuoase drumuri europene. Transalpina ocupă locul al cincilea, iar Transfăgărășanul se află imediat după ea, pe poziția a șasea. Clasamentul ține cont de lungimea traseelor, altitudine și numărul de curbe. Au fost analizate și popularitatea pe Instagram, precum și numărul căutărilor făcute pe Google.

Transalpina a primit 73 de puncte din 100

Transalpina, cunoscută și drept DN67C, a obținut un scor de 73 de puncte din 100. Drumul are o lungime de 148 de kilometri și este cel mai lung dintre primele cinci trasee ale clasamentului. Șoseaua urcă până la o altitudine de 2.145 de metri. Pe întregul traseu se află 682 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ cinci viraje la fiecare kilometru.

Transalpina este foarte populară și în mediul online. Drumul apare în aproximativ 89.400 de hashtag-uri publicate pe Instagram. Numărul mediu al căutărilor ajunge la aproximativ 60.500 în fiecare lună. Turiștii sunt atrași de peisajele montane, văile potrivite pentru drumeții și localitățile unde pot descoperi gastronomia zonei.

Transfăgărășanul ocupă locul al șaselea

Transfăgărășanul se află imediat după Transalpina, pe poziția a șasea. Cele două drumuri montane românești au depășit în clasament mai multe trasee cunoscute din Elveția și Franța. Rezultatul plasează România printre puținele țări cu două șosele în primele șase poziții. Ambele trasee sunt apreciate pentru curbele numeroase și peisajele spectaculoase din Carpați.

Prima poziție este ocupată de Stelvio Pass din Italia, care a obținut 88 de puncte din 100. Drumul italian are 35 de kilometri, ajunge la o altitudine de 2.757 de metri și cuprinde 685 de curbe. Pe locul al doilea se află Furka Pass din Elveția, traseu care a apărut și în filmul „Goldfinger” din seria James Bond. Podiumul este completat de Grossglockner High Alpine Road din Austria, iar locul al patrulea este ocupat de Trollstigen din Norvegia.

După Transalpina și Transfăgărășan, în clasament urmează Susten Pass și Grimsel Pass din Elveția. Franța este prezentă prin Route des Grandes Alpes și Col du Tourmalet. Interesul pentru drumurile spectaculoase a crescut puternic în ultimul an. Căutările globale pentru expresia „scenic routes” au urcat cu 170%.

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