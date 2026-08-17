Transalpina și Transfăgărășanul, în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. România ocupă două locuri consecutive

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 15:43

România are două șosele în primele zece poziții ale unui clasament dedicat celor mai spectaculoase și sinuoase drumuri europene. Transalpina ocupă locul al cincilea, iar Transfăgărășanul se află imediat după ea, pe poziția a șasea. Clasamentul ține cont de lungimea traseelor, altitudine și numărul de curbe. Au fost analizate și popularitatea pe Instagram, precum și numărul căutărilor făcute pe Google.

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