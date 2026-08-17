Accident cu șapte mașini pe A2, spre București. Traficul este restricționat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:43

Șapte autovehicule au fost implicate luni într-un accident produs pe autostrada A2, pe sensul către București. Coliziunea a avut loc la kilometrul 190, în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța. Nicio persoană nu a fost rănită. Accidentul a provocat însă restricții de circulație și aglomerație pe direcția Constanța-București.

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