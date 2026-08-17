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Accident cu șapte mașini pe A2, spre București. Traficul este restricționat

Autostrada Soarelui

Autostrada Soarelui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:43

Șapte autovehicule au fost implicate luni într-un accident produs pe autostrada A2, pe sensul către București. Coliziunea a avut loc la kilometrul 190, în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța. Nicio persoană nu a fost rănită. Accidentul a provocat însă restricții de circulație și aglomerație pe direcția Constanța-București.

Banda a doua este închisă, iar mașinile circulă pe prima bandă și pe cea de urgență. Din cauza numărului mare de autoturisme, între Murfatlar și Valea Dacilor s-au format coloane. Șoferii care merg spre Capitală trebuie să se aștepte la întârzieri în această zonă. Reluarea circulației în condiții normale este estimată în jurul orei 13.00.

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