Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident cu șapte mașini pe A2, spre București. Traficul este restricționat
Autostrada Soarelui
Șapte autovehicule au fost implicate luni într-un accident produs pe autostrada A2, pe sensul către București. Coliziunea a avut loc la kilometrul 190, în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța. Nicio persoană nu a fost rănită. Accidentul a provocat însă restricții de circulație și aglomerație pe direcția Constanța-București.
Citește și
- 12:09Doi jandarmi, agresați la metrou Basarab în timpul deplasării suporterilor Dinamo. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile
- 10:58Dublă crimă în Bacău. Un bărbat și-ar fi ucis soția și cumnata, apoi a încercat să își ia zilele
- 09:55Apă cu program în Buzău, din cauza consumului uriaș. Lista localităților afectate și orele de furnizare
- 15:37 Incendiu puternic în județul Dâmbovița. O anexă gospodărească de 150 de metri pătrați a luat foc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News