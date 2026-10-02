A vrut să distrugă un cuib de viespi și și-a pierdut casa într-un incendiu. „Suntem nenorociți, în prag de iarnă”

Un pensionar din județul Gorj a rămas fără locuință după ce a încercat să distrugă un cuib de viespi din propria grădină. Bărbatul a dat foc cuibului, însă vântul a purtat scânteile către materialele din apropiere, iar flăcările s-au extins rapid.
Incendiul a făcut scrum întreaga casă a familiei. Acum, localnicii din comuna Schela s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei doi soți să își reconstruiască locuința înainte de venirea iernii.
Incendiul a pornit de la un cuib de viespi
Locuința se afla la marginea comunei Schela, iar proprietarul, în vârstă de 72 de ani, a observat un cuib de viespi în grădină. Pentru a scăpa de insecte, bărbatul a încercat să îl ardă, arată știrileprotv.ro.
Planul s-a transformat însă într-un dezastru. O parte dintre scântei au fost purtate de vânt, iar focul s-a extins către vegetația și materialele aflate în apropiere.
Un localnic a văzut fumul și a sunat la 112
Incendiul a fost observat de un localnic, care a văzut fumul ridicându-se din gospodărie și a alertat autoritățile.
Martorul a povestit că, atunci când a ajuns la proprietate, flăcările cuprinseseră deja acoperișul unei anexe. Acesta a sunat la 112 și a mers să ajute familia.
În momentul în care a ajuns la gospodărie, soția proprietarului se afla încă în casă și a fost scoasă afară.
Incendiul s-a extins însă rapid, iar situația a devenit imposibil de controlat.
Casa din lemn a ars în întregime
Flăcările au ajuns la lemnele pe care familia le pregătise pentru sezonul rece. De acolo, focul s-a propagat către locuința construită din lemn.
În scurt timp, întreaga casă a fost cuprinsă de flăcări și distrusă.
Cei doi soți, care au probleme de sănătate, au fost nevoiți să își părăsească gospodăria și să se mute temporar la o rudă.
„La omul sărac nici boii nu trag, se întâmplă necazul tot la oamenii necăjiți. Mă bucuram în prag de iarnă, strânsesem și eu borcane de bulion, compoturi”, a spus pensionarul, pentru sursa citată mai sus.
Pe lângă locuință, familia a pierdut și proviziile pregătite pentru iarnă.
Sătenii vor să le ridice o casă nouă
Drama familiei i-a mobilizat pe oamenii din comunitate. Localnicii spun că vor contribui cu bani, materiale și muncă pentru ca cei doi soți să aibă din nou un acoperiș deasupra capului înainte de venirea frigului.
Primăria s-a implicat în organizarea sprijinului, mai ales că victimele incendiului nu dețin un cont bancar în care să poată fi virate donațiile.
O altă localnică a transmis că oamenii sunt dispuși să contribuie cu orice pot: bani, bunuri sau muncă.
Primarul speră ca noua locuință să fie ridicată înainte de primul ger
Autoritățile locale vor să înceapă cât mai repede lucrările pentru reconstruirea locuinței.
Primarul Gabriel Deteșan estimează că demolarea resturilor și ridicarea unei noi case ar putea începe în perioada următoare, în funcție de banii care vor fi strânși din donații.
Comunitatea speră ca lucrările să fie finalizate înainte de primul ger, astfel încât cei doi pensionari să poată reveni acasă după una dintre cele mai grele încercări din viața lor.