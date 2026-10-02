A vrut să distrugă un cuib de viespi și și-a pierdut casa într-un incendiu. „Suntem nenorociți, în prag de iarnă”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 21:50

Un pensionar din județul Gorj a rămas fără locuință după ce a încercat să distrugă un cuib de viespi din propria grădină. Bărbatul a dat foc cuibului, însă vântul a purtat scânteile către materialele din apropiere, iar flăcările s-au extins rapid.

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