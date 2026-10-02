Tragedia din Galați, surprinsă de camerele de supraveghere. Momentul în care cei patru membri ai aceleiași familii au fost spulberați tren - VIDEO

Tragedia cumplită din localitatea Ghidigeni, județul Galați, în urma căreia patru membri ai aceleiași familii au murit, joi, după ce autoutilitara în care se aflau a fost spulberată de tren, a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. La volan se afla o tânără de 26 de ani, care obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!
Momentul în care autoutilitara este spulberată de tren
În imaginile surprinse la fața locului se vede cum autoutilitara ajunge la trecerea la nivel cu calea ferată și își continuă deplasarea, fără să încetinească. În acel moment, trenul care circula pe ruta București-Iași lovește în plin autoutilitara, care este târâtă zeci de metri și transformată într-un morman de fiare.
Din păcate, cele patru victime, membri ai aceleiași familii, nu au mai avut nicio șansă. Șoferița în vârstă de 26 de ani, un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fetiță de 7 ani au murit în urma impactului.
Șoferița avea permis de trei zile
De asemenea, camerele de supraveghere au surprins un alt moment petrecut cu puțin timp înainte de producerea accidentului. Autoutilitara a oprit pe partea dreaptă a drumului, iar cei doi șoferi au făcut schimb de locuri.
Inițial, la volan se afla bărbatul de 64 de ani, care ulterior a rămas pasager. Acesta a schimbat locul cu tânăra de 26 de ani, care avea permisul de conducere de doar trei zile.
Tânăra și-a continuat apoi deplasarea, iar câteva momente mai târziu a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferată, unde s-a produs tragedia.
La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, o ambulanță SMURD tip B1 și o ambulanță SAJ, dar pentru victime nu s-a mai putut face nimic.
Traficul feroviar pe Secția CF 600, la intersecție cu DJ 240, în zona localității Gara Ghidigeni, județul Galați, a fost blocat zeci de minute. Potrivit CFR Călători, trenul implicat în cumplitul accident a înregistrat 422 de minute.