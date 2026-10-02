Tragedia din Galați, surprinsă de camerele de supraveghere. Momentul în care cei patru membri ai aceleiași familii au fost spulberați tren - VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 19:41

Tragedia cumplită din localitatea Ghidigeni, județul Galați, în urma căreia patru membri ai aceleiași familii au murit, joi, după ce autoutilitara în care se aflau a fost spulberată de tren, a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. La volan se afla o tânără de 26 de ani, care obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

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