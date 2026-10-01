11 câini salvați de polițiști în Caraș-Severin. Animalele rămăseseră fără hrană, apă și îngrijire medicală

Intervenție pentru salvarea unor animale aflate într-o situație dificilă în județul Caraș-Severin. 11 câini au fost preluați de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, după ce proprietarul lor nu a mai reușit să le asigure condițiile necesare de trai.
Animalele au rămas fără hrană și apă și nu au mai beneficiat de îngrijiri medicale, motiv pentru care autoritățile au intervenit pentru a le scoate din situația de risc.
11 câini, preluați de polițiști în Caraș-Severin
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, intervenția a avut loc joi, după ce polițiștii au constatat că cele 11 animale aveau nevoie urgentă de ajutor.
Proprietarul, un bărbat în vârstă de 53 de ani care locuia singur, nu mai putea să se ocupe de îngrijirea câinilor. În aceste condiții, animalele au ajuns într-o situație în care nu mai aveau acces corespunzător la resursele de bază.
Polițiștii specializați în protecția animalelor au intervenit și au preluat toate cele 11 exemplare canine.
Câinii au fost încredințați unei asociații
După salvare, animalele au fost transportate și încredințate unei asociații de profil din județul Caraș-Severin, care se ocupă de protecția și îngrijirea animalelor aflate în dificultate.
În noul mediu, câinii beneficiază de condiții adecvate și de atenția necesară pentru recuperare.
Animalele primesc hrană, apă și îngrijiri medicale
Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au precizat că, în prezent, cei 11 câini beneficiază de hrană, apă și îngrijire corespunzătoare.
Totodată, animalele sunt supuse unor evaluări medicale de specialitate, astfel încât starea lor de sănătate să poată fi verificată și să primească tratamentul necesar, acolo unde este cazul.
Intervenția polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor a avut ca scop îndepărtarea câinilor din situația de risc și asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru aceștia.