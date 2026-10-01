11 câini salvați de polițiști în Caraș-Severin. Animalele rămăseseră fără hrană, apă și îngrijire medicală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 20:28

Intervenție pentru salvarea unor animale aflate într-o situație dificilă în județul Caraș-Severin. 11 câini au fost preluați de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, după ce proprietarul lor nu a mai reușit să le asigure condițiile necesare de trai.

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