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Theodor Stolojan, apariție insolită la metrou. Fostul premier conspecta "The Economist" cu pixul în mână

Theodor Stoloajn la metrou (foto: Mihai Burcea)

Theodor Stoloajn la metrou (foto: Mihai Burcea)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat24 sept. 2026, 20:57
Actualizat24 sept. 2026, 21:09
SursăRealitatea.net, Facebook

Fostul premier Theodor Stolojan a fost surprins într-o ipostază interesantă, într-un vagon al metroului bucureștean. Extrem de concentrat, acesta citește publicația "The Economist" cu pixul în mână, probabil pentru a sublinia o serie de idei. Postarea a stârnit reacții pe rețelele sociale, unde mulți au remarcat faptul că Stolojan afișează o formă fizică excelentă pentru vârsta sa.

Imaginile cu Teodor Stolajn au fost surprinse și comentate într-o notă amuzată de Mihai Burcea, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, care spune că este „pentru a treia oară în ultimele trei luni” când îl întâlnește pe fostul premier tehnocrat.

Este pentru a treia oară când, în ultimele trei luni, la metrou, mă întâlnesc cu (el - N.R.). De fiecare dată are un ziar sau o revistă în mâini (de ex., azi conspecta un articol din The Economist).”, a scris Burcea.

Theordor Stolojan la metrou, septembrie 2026 (f: Mihai Burcea)

Postarea a stârnit reacții pe rețelele sociale, unde mulți au remarcat că Teodor Stolojan arată într-o formă fizică excelentă pentru vârsta sa. Nu e chiar o surpriză: fostul premier este cunoscut de ani buni ca pasionat de mișcare în aer liber, alergare, drumeții montane și schi, activități pe care le-a practicat constant. Unii internauți au glumit că „metroul e doar încălzirea” pentru traseele sale obișnuite.

În vârstă de 82 de ani, Teodor Stolojan a fost ministru al Finanțelor între 1990 și 1991, iar ulterior prim-ministru al României între 1991–1992, președinte al PNL, cofondator al Alianței DA, europarlamentar și consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu. În ultimii ani, a atras deseori atenția prin forma fizică de invidiat, precum și pasiunea sa pentru sport și mișcare în aer liber. În 2024, la vârsta de 80 de ani, fostul premier a făcut furori pe rețelele de socializare în imaginile care îl surprind când se inițiază în tainele windsurfingului.

Theodor Stolojan, 2024. (facebook.com/scoala.windsurfing.romania)

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