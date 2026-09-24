Theodor Stolojan, apariție insolită la metrou. Fostul premier conspecta "The Economist" cu pixul în mână

Publicat 24 sept. 2026, 20:57 Actualizat 24 sept. 2026, 21:09 Sursă Realitatea.net, Facebook

Fostul premier Theodor Stolojan a fost surprins într-o ipostază interesantă, într-un vagon al metroului bucureștean. Extrem de concentrat, acesta citește publicația "The Economist" cu pixul în mână, probabil pentru a sublinia o serie de idei. Postarea a stârnit reacții pe rețelele sociale, unde mulți au remarcat faptul că Stolojan afișează o formă fizică excelentă pentru vârsta sa.

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