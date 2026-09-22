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Un bărbat care a făcut peste 2,5 milioane de lire sterline din vânzarea discurilor de vinil false, trimis la închisoare

Magazin de discuri vinil (Profimedia)

Magazin de discuri vinil (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 sept. 2026, 23:21

Un londonez care a făcut avere din vânzarea discurilor de vinil contrafăcute va sta trei ani și jumătate în spatele gratiilor. Bărbatul a încasat 2,7 milioane de lire sterline din vânzarea produselor pe care le falsifica într-o fabrică clandestină.

Potrivit BBC News, Rehan Ahmed desfășura „o operațiune de producție neautorizată, extrem de organizată și de lungă durată” de contrafacere a discurilor de vinil ale unor artiști renumiți, din toate perioadele, de la The Beatles la Taylor Swift.

Acțiunea poliției a fost declanșată după ce British Phonographic Industry (BPI) a făcut o achiziție de test și a descoperit că produsele erau falsificate.

Raidul care a urmat la fabrica lui Ahmed a dus la cea mai mare captură de discuri contrafăcute din istoria Marii Britanii: 2.791 de viniluri, aparținând a 108 artiști, au fost identificate ca stoc falsificat.

Detectivul care a gestionat cazul a explicat pentru BBC că „revenirea vinilului la modă în industria muzicală” le permite multora să profite de cererea în creștere, oferind produse la prețuri mult mai mici decât cele din piața legală.

Industria discurilor vinil a crescut spectaculos în ultimul deceniu, alimentată atât de colecționari, dar ulterior și de tineri cumpărători. Dacă în 2014, vânzările de discuri clasice reprezentau doar 0,6% din piața globală a muzicii, în 2023 ajunsese la 7,2%, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.000% în ponderea de piață, arată o analiză Worldmetrics. În aceeași perioadă, vânzările globale au urcat la aproape 50 de milioane de unități anual, marcând peste 15 ani consecutivi de creștere.

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