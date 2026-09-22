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Un bărbat care a făcut peste 2,5 milioane de lire sterline din vânzarea discurilor de vinil false, trimis la închisoare
Magazin de discuri vinil (Profimedia)
Un londonez care a făcut avere din vânzarea discurilor de vinil contrafăcute va sta trei ani și jumătate în spatele gratiilor. Bărbatul a încasat 2,7 milioane de lire sterline din vânzarea produselor pe care le falsifica într-o fabrică clandestină.
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