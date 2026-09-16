Dulceață de gutui, parfumul toamnei păstrat în borcane. Cum o prepari acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 14:53

Este sezonul conservelor, iar pe lângă murături, compoturi și zacuscă, dulceața de gutui este unul dintre preparatele care nu ar trebui să lipsească din cămară. Aromată și ușor de pregătit, aceasta poate fi făcută acasă din doar câteva ingrediente.

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