Dulceață de gutui, parfumul toamnei păstrat în borcane. Cum o prepari acasă

Este sezonul conservelor, iar pe lângă murături, compoturi și zacuscă, dulceața de gutui este unul dintre preparatele care nu ar trebui să lipsească din cămară. Aromată și ușor de pregătit, aceasta poate fi făcută acasă din doar câteva ingrediente.
Dacă vrei să păstrezi gustul toamnei pentru lunile de iarnă, poți încerca această rețetă de dulceață de gutui, simplă și delicioasă, ca la mama acasă.
Ingrediente pentru dulceața de gutui
1 kg de gutui, curățate de coajă și cotor;
700-800 g de zahăr, în funcție de cât de dulce preferi dulceața;
1 lămâie, pentru a preveni oxidarea și pentru un plus de aromă;
500 ml de apă;
1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat, opțional;
1 linguriță de scorțișoară, opțional, pentru un plus de aromă.
Cum prepari dulceața de gutui
Pregătirea gutuilor
Spală bine gutuile sub jet de apă rece pentru a îndepărta puful de pe coajă. Curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele și semințele.
Gutuile pot fi tăiate în cubulețe mici sau date pe răzătoarea mare, în funcție de textura pe care o preferi. Dacă le tai cubulețe, dulceața va avea o textură mai crocantă, în timp ce gutuile rase vor da un preparat mai fin și uniform.
Pune gutuile într-un bol cu apă și sucul de la o lămâie. Acest pas ajută la prevenirea oxidării și a închiderii la culoare a fructelor.
Prepararea siropului
Într-o oală mare, pune cei 500 ml de apă și zahărul. Lasă amestecul să ajungă la punctul de fierbere și amestecă din când în când, până când zahărul se dizolvă complet.
Când siropul începe să fiarbă și la suprafață se formează bule mari, adaugă păstaia de vanilie, tăiată pe lung, sau zahărul vanilat.
Adăugarea gutuilor și fierberea
Scurge bine gutuile și adaugă-le în siropul fierbinte. Lasă totul să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când.
Dulceața de gutui trebuie să fiarbă aproximativ 45-60 de minute, până când fructele devin translucide, iar siropul capătă o consistență ușor vâscoasă.
Dulceață de gutui/ Profimedia
Pentru a verifica dacă dulceața este gata, pune câteva picături de sirop pe o farfurie rece. Dacă picăturile își păstrează forma și nu curg imediat, dulceața poate fi luată de pe foc.
Dacă ai folosit păstaie de vanilie, aceasta trebuie scoasă înainte de a pune dulceața în borcane. Preparatul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, având grijă să elimini eventualele bule de aer.
Închide bine borcanele cu capace și întoarce-le cu gura în jos pentru a crea vid. Lasă-le să se răcească complet, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat. Astfel, dulceața de gutui poate deveni unul dintre preparatele de bază ale cămării în sezonul rece, păstrând aroma fructelor de toamnă și gustul unei rețete simple, pregătite acasă.