Sărbătoare mare, luni, 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci. Istoria și semnificația praznicului

Publicat 14 sept. 2026, 07:18 Actualizat 14 sept. 2026, 07:20

Creștinii ortodocși prăznuiesc, pe 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători dedicate cinstirii Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Ziua amintește două momente importante din istoria creștinismului: aflarea Sfintei Cruci la Ierusalim și readucerea acesteia din Persia, în timpul împăratului bizantin Heraclius.

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