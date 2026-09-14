Sărbătoare mare, luni, 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci. Istoria și semnificația praznicului

Creștinii ortodocși prăznuiesc, pe 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători dedicate cinstirii Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Ziua amintește două momente importante din istoria creștinismului: aflarea Sfintei Cruci la Ierusalim și readucerea acesteia din Persia, în timpul împăratului bizantin Heraclius.
Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie
În fiecare an, pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare închinată cinstirii lemnului pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit. Este considerată cea mai veche sărbătoare dedicată în mod special Sfintei Cruci.
Praznicul are în centrul său două evenimente importante. Primul este aflarea Crucii pe care a fost răstignit Hristos și înălțarea ei solemnă în fața poporului, la Ierusalim, în anul 335. Al doilea este readucerea Sfintei Cruci din Persia, în anul 629, în timpul împăratului bizantin Heraclius.
Cum a fost descoperită Crucea Mântuitorului
Potrivit tradiției creștine, Sfânta Cruce a fost descoperită din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare.
Cercetările au dus la identificarea, pe Golgota, a trei cruci. Pentru a stabili care dintre ele era Crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul și care aparțineau celor doi tâlhari răstigniți alături de El, Patriarhul Macarie al Ierusalimului a recurs la un semn minunat.
Cele trei cruci au fost atinse, pe rând, de o femeie care murise. Potrivit tradiției, în momentul în care trupul femeii a fost atins de cea de-a treia cruce, aceasta a înviat. Astfel, Crucea identificată prin această minune a fost recunoscută drept Crucea lui Hristos.
După descoperire, Patriarhul Macarie a poruncit ca Sfânta Cruce să fie înălțată într-un loc de unde să poată fi văzută de întregul popor.
Sfânta Cruce, dusă în Persia și readusă la Ierusalim
Un alt moment important comemorat de sărbătoarea din 14 septembrie este readucerea Sfintei Cruci la Ierusalim.
În anul 614, după cucerirea Ierusalimului, împăratul persan Hosroe a luat Crucea Domnului și a dus-o în Persia. Potrivit tradiției, aceasta a rămas acolo timp de 14 ani.
După înfrângerea lui Hosroe de către împăratul bizantin Heraclius, Sfânta Cruce a fost recuperată și readusă la Ierusalim, în anul 629. Ea a fost depusă cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt.
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci
Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare marcată prin post, indiferent de ziua săptămânii în care cade. Rânduiala amintește de Patimile și moartea Mântuitorului pe Cruce și îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune, smerenie și reculegere.
Sfânta Cruce ocupă un loc central în credința creștină, fiind atât semnul jertfei lui Hristos, cât și al biruinței asupra morții.
Sfinții pomeniți pe 14 septembrie
În ziua Înălțării Sfintei Cruci, Biserica face și pomenirea mai multor sfinți și personalități ale creștinismului, printre care:
Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului;
Împărăteasa Plachila;
Sfinții Părinți care au participat la Sinodul al VI-lea Ecumenic;
Sfântul Mucenic Papa;
Sfântul Mucenic Teoclit;
Sfântul Valerian, pruncul;
Sfântul Cuvios Mucenic Macarie de la Mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos;
Sultana Mara, prințesa Serbiei.
Înălțarea Sfintei Cruci rămâne una dintre sărbătorile importante ale calendarului ortodox, zi în care credincioșii sunt chemați să cinstească Sfânta Cruce și să mediteze asupra jertfei lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.
Sarbatoarea zilei de 22 august 2024. Mari sfinți, pomeniți în calendarul creștin. Ce trebuie să știe credincioșii
sursa: calendarortodox.ro