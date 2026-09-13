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Lifestyle· 1 min citire
Mihai Bendeac, atac dur la Carmen Tănase. Cine intervine în scandal
Mihai Bendeac/ Facebook
Publicat13 sept. 2026, 14:55
Actualizat13 sept. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS
Mai multe vedete l-au pus la zid pe Mihai Bendeac după ce a atacat-o dur pe Carmen Tănase. Actorul a scris pe rețelele sociale că se bucură că aceasta nu va mai fi jurat în cadrul unei cunoscute emisiuni de talente. În scandal au intervenit și internauții, care l-au condamnat dur pe Bendeac.
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