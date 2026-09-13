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Celine Dion, revenire emoționantă pe scenă după șase ani de pauză: boala de care suferă îndrăgita artistă

Celine Dion/ Profimedia

Celine Dion/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 14:03
SursăRealitatea PLUS

Celine Dion, revenire istorică pe scenă, după șase ani în care a luptat cu o boală nemiloasă. Celebra cântăreață și-a început turneul la Paris, unde a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale. La un moment dat, diva de 58 de ani a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit fanilor că au fost alături de ea în toată perioada de cumpănă. Celine Dion suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică autoimună extrem de rară, care nu i-a mai permis să cânte.

Celine Dion a revenit pe scenă la Paris după șase ani de pauză și a început primul ei concert în lacrimi. „Am promis că nu voi plânge”, le-a spus ea celor prezenți. „În această seară vreau să cânt pentru voi, pentru mine, pentru viață”, a mai spus diva.

Mii de fani veniți din toate colțurile țării au asistat la concertul care a marcat revenirea lui Celine Dion pe scenă și începutul unei serii de spectacole sold-out la Paris, după ce o rară afecțiune neurologică i-a întrerupt cariera.

Diva de 58 de ani suferă de sindromul persoanei rigide. De-a lungul timpului a făcut mărturii cutremurătoare despre boala cutremurătoare. „Am avut coastele rupte din cauza spasmelor musculare”, spunea Dion în urmă cu ceva timp.

Sindromul persoanei rigide, o boală extrem de rară

Sindromul persoanei rigide este o afecțiune neurologică autoimună extrem de rară, care provoacă rigiditate musculară și spasme ce pot apărea spontan sau pot fi declanșate de factori precum zgomotele puternice, temperaturile scăzute ori mișcările bruște.

Potrivit Institutului Național pentru Tulburări Neurologice și Accidente Vasculare Cerebrale din SUA, boala poate afecta trunchiul și membrele, iar spasmele musculare pot duce la pierderea echilibrului și căderi. În unele cazuri, persoanele afectate ajung să întâmpine dificultăți importante la mers și chiar să evite să iasă din casă, de teamă că stimulii din mediul exterior le-ar putea declanșa spasme.

Afecțiunea este foarte rară. Potrivit Universității Johns Hopkins, sindromul persoanei rigide afectează aproximativ una până la două persoane dintr-un milion.

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