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Lifestyle· 1 min citire
Doliu în muzică! Cântărețul Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. Anchetă uriașă la Atena
Giorgos Mazonakis/ Captură foto
Publicat12 sept. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Cunoscutul cântăreț grec Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de doar 54 de ani în urma unui infarct suferit într-un cabinet medical privat din Atena. Serviciul de urgență a fost solicitat după producerea stopului cardiac, iar un salvator a intervenit la fața locului înainte de sosirea ambulanței.
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