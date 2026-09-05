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Politica· 1 min citire
Guvernul ține cu dinții de legea salarizării. Cum se încearcă obținerea unei păsuiri de la Bruxelles – SURSE
Publicat5 sept. 2026, 10:44
Actualizat5 sept. 2026, 10:46
SursăRealitate Plus
Guvernul nu renunță la legea controversată a salarizării! Ministrul demis Dragoș Pîslaru a anunțat că România ar mai putea avea o șansă să adopte legea salarizării în luna octombrie, mult după termenul-limită din PNRR. O analiză realizată de jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean.
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