Doliu în lumea teatrului românesc. A murit Anca Pandrea, partenera lui Iurie Darie

Anca Pandrea s-a stins din viață luni seară, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Actrița, cunoscută publicului atât pentru cariera sa artistică, cât și pentru povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Iurie Darie, a murit în jurul orei 21:50. Informația a fost confirmată de o prietenă apropiată, în direct, pentru Spynews TV Live.
Vestea dispariției actriței a provocat tristețe în lumea artistică românească. Anca Pandrea a fost una dintre figurile cunoscute ale teatrului și televiziunii, iar în ultimii ani a fost prezentă în spațiul public și prin mărturiile sale despre viața alături de marele actor Iurie Darie.
Anca Pandrea a murit la 80 de ani
Potrivit informațiilor transmise în această seară, Anca Pandrea a încetat din viață în jurul orei 21:50.
O prietenă apropiată a actriței a confirmat vestea și a oferit primele declarații despre momentul extrem de dificil. Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.
Actrița s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate, însă persoana apropiată familiei nu a oferit detalii despre acestea.
O poveste de iubire care a durat ani de zile
Pentru publicul larg, numele Ancăi Pandrea este strâns legat de cel al lui Iurie Darie, actorul alături de care a format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească.
Relația dintre cei doi a fost una intensă și a ocupat de-a lungul timpului un loc important în presa mondenă. După moartea lui Iurie Darie, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre suferința provocată de pierderea partenerului său și despre dificultatea de a continua viața fără omul alături de care își petrecuse atâția ani.
Amintirea lui Iurie Darie a rămas prezentă constant în declarațiile actriței, iar povestea lor a continuat să fie una dintre cele mai emoționante din lumea teatrului românesc.
Anca Pandrea și-a scris propriul necrolog
Un detaliu tulburător legat de ultimii ani ai vieții actriței este faptul că Anca Pandrea și-ar fi scris singură necrologul.
Gestul a fost privit de cei apropiați drept o expresie a felului în care artista și-a privit propria existență și inevitabilitatea morții. Pentru ea, amintirea oamenilor dragi și felul în care urma să fie păstrată memoria sa au avut o importanță deosebită.
Moartea actriței vine după o perioadă în care starea sa de sănătate ar fi ridicat probleme, însă informațiile publice privind afecțiunile de care suferea rămân limitate.
Dispariția Ancăi Pandrea marchează un nou moment de doliu pentru teatrul și cinematografia românească.