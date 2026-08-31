Doliu în lumea teatrului românesc. A murit Anca Pandrea, partenera lui Iurie Darie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 22:23

Anca Pandrea s-a stins din viață luni seară, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Actrița, cunoscută publicului atât pentru cariera sa artistică, cât și pentru povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Iurie Darie, a murit în jurul orei 21:50. Informația a fost confirmată de o prietenă apropiată, în direct, pentru Spynews TV Live.

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