Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, în România. Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman
Publicat25 aug. 2026, 09:07
Actualizat25 aug. 2026, 09:14
SursăRealitatea PLUS
Pelerinaj în județul Teleorman. Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, aduse pentru prima dată în România, ajung săptămâna viitoare, pe 28 august, la ora 13:00, la Mănăstirea Pantocrator, anunță Patriarhia Română.
Citește și
- 10:22Accident grav în București: un tânăr de 17 ani, beat și fără permis, a intrat cu mașina în cinci mașini VIDEO
- 09:54Seceta severă a lovit râul Jiu. Debit record la Răcari: albia râului aproape fără apă
- 09:48Pensia ta la un salariu de 5.000 lei net. Cât încasezi în funcție de anii munciți
- 09:27Examenul auto s-ar putea schimba din nou. Proba în poligon pentru permisul categoria B ar putea fi reintrodusă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News