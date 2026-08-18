O nouă sursă de energie poate schimba regulile jocului. Se află chiar sub picioarele noastre

Publicat 18 aug. 2026, 10:09 Sursă st1.com

Sub suprafața Pământului există o rezervă de căldură care nu depinde de anotimp, de intensitatea vântului sau de prezența soarelui pe cer. Cercetătorii și inginerii încearcă să găsească metode prin care această energie geotermală să poată fi exploatată la adâncimi mult mai mari decât cele accesibile în prezent.

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