Un sat turistic din Spania își caută locuitori și antreprenori. O vilă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:37

Un sat din provincia spaniolă Cuenca încearcă să își mărească numărul de locuitori și să atragă oameni dispuși să preia afaceri sau servicii de care comunitatea are nevoie. Torrejoncillo del Rey, localitate cu doar 345 de locuitori, oferă inclusiv locuințe la prețuri foarte mici și mai multe posibilități pentru cei care vor să înceapă o activitate pe cont propriu.

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