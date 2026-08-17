Un sat turistic din Spania își caută locuitori și antreprenori. O vilă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro

Un sat din provincia spaniolă Cuenca încearcă să își mărească numărul de locuitori și să atragă oameni dispuși să preia afaceri sau servicii de care comunitatea are nevoie. Torrejoncillo del Rey, localitate cu doar 345 de locuitori, oferă inclusiv locuințe la prețuri foarte mici și mai multe posibilități pentru cei care vor să înceapă o activitate pe cont propriu.
Printre ofertele imobiliare disponibile se află o vilă cu trei dormitoare și o suprafață de 150 de metri pătrați, al cărei preț a fost redus cu 10%, ajungând la 18.000 de euro, potrivit Noticias Trabajo.
Satul caută oameni care să preia afaceri și servicii
Torrejoncillo del Rey este inclus în proiectul Holapueblo, inițiativă promovată de IKEA, Redeia și AlmaNatura, prin care localitățile mici încearcă să atragă noi rezidenți și antreprenori.
Programul nu funcționează însă ca o platformă clasică de recrutare. Cei interesați nu trebuie să vină cu un CV pentru a ocupa un loc de muncă oferit de primărie. Sunt prezentate, în schimb, „domenii de oportunitate”, respectiv activități pentru care comunitatea are nevoie de antreprenori.
Printre acestea se numără administrarea unui bar, activități în domeniul tutungeriei, conducerea unei agenții imobiliare sau preluarea restaurantului „El Chalet”.
Pentru a beneficia de aceste oportunități, solicitanții trebuie să fie dispuși să se mute în satul spaniol.
Ce afaceri pot fi preluate
Localitatea are nevoie de persoane care să administreze piscina municipală, magazinul de tutun, care este de vânzare, sau sala de sport.
O altă posibilitate este dezvoltarea unei afaceri în zona minei, care poate fi valorificată pentru activități turistice, vânzarea de produse și obiecte de artizanat locale sau comercializarea de suveniruri.
În ceea ce privește sectorul HoReCa, există posibilitatea administrării unui bar, al cărui spațiu este proprietate privată. De asemenea, Barul Restaurant El Chalé poate fi cumpărat, deoarece este scos la vânzare.
Satul nu are nici agenție imobiliară, iar în centrul localității există mai multe proprietăți vacante care trebuie administrate.
Sunt căutați și meseriași
Oportunitățile nu se limitează la antreprenoriat. Comunitatea duce lipsă și de persoane care să lucreze în domeniul întreținerii.
În Torrejoncillo del Rey nu există instalatori, zidari sau dulgheri suficienți pentru a acoperi nevoile localității. Există, de asemenea, o nevoie de specialiști care să răspundă cerințelor educaționale ale copiilor mici.
Potrivit Holapueblo, resursele economice ale satului „sunt destul de diversificate”, însă turismul este considerat cel mai important sector datorită potențialului său de dezvoltare.
Restaurantele au nevoie de antreprenori
Una dintre cele mai mari oportunități este în domeniul ospitalității, unde există o cerere pe care oferta actuală nu reușește să o acopere.
„Este nevoie să se ofere servicii de prânz și cină vizitatorilor care vin, deoarece există o cerere mare în această zonă.”
Localitatea încearcă astfel să atragă persoane care nu doar să se mute în zonă, ci să dezvolte activități economice care să răspundă nevoilor comunității și turiștilor.
Case ieftine și posibilități pentru munca la distanță
Pe lângă prețurile reduse ale locuințelor, Torrejoncillo del Rey oferă și condiții pentru cei care lucrează de la distanță. Satul dispune de un spațiu destinat birourilor, astfel încât noii locuitori își pot desfășura activitatea profesională fără să fie nevoiți să facă naveta către un oraș mare.
Una dintre ofertele imobiliare prezentate de Idealista este o vilă de 150 de metri pătrați, cu trei dormitoare. După aplicarea unei reduceri de 10%, proprietatea este scoasă la vânzare pentru 18.000 de euro.
Torrejoncillo del Rey, într-o zonă cu potențial turistic
Torrejoncillo del Rey se află în regiunea Alcarria, în provincia Cuenca, și este înconjurat de munți. Peisajul este format din câmpii, văi, dealuri și păduri de stejari.
Zona are o climă continentală, fără temperaturi extreme. Verile sunt calde, iar în timpul nopților temperaturile sunt mai scăzute, în special în lunile de vară.
Localitatea are și obiective de interes pentru turiști. Printre acestea se numără Biserica Santo Domingo de Silos, aflată în cătunul Villar del Águila, declarată Sit de Interes Cultural (BIC) și construită în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.
Torrejoncillo del Rey are și o istorie care datează din perioada romană, când zona făcea parte din Segóbriga. Mina Lapis Specularis, considerată cea mai importantă din provincia Cuenca, reprezintă la rândul său una dintre atracțiile zonei.