Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice. Ce se va întâmpla în următoarele zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 15:02

Dunărea continuă să scadă și a atins un nou minim istoric, pe fondul secetei severe și al valurilor de caniculă care au afectat Europa. Debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1.350 m³/s, mult sub media multianuală pentru luna august, iar prognoza pentru următoarele zile indică o nouă scădere.

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