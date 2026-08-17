Șofer cu permisul suspendat, prins pe DN 1 cu numere diplomatice false. Bărbatul ar fi hacker - SURSE

Publicat 17 aug. 2026, 12:52 Actualizat 17 aug. 2026, 12:53

Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost depistat conducând pe DN 1, în zona Sinaia, un autoturism pe care erau montate plăcuțe de înmatriculare care imitau numerele diplomatice. Polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, iar în timpul verificărilor le-a prezentat un document de identitate italian cu date false.

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