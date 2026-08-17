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Șofer cu permisul suspendat, prins pe DN 1 cu numere diplomatice false. Bărbatul ar fi hacker - SURSE

Poliția Rutieră

Poliția Rutieră

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 12:52
Actualizat17 aug. 2026, 12:53

Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost depistat conducând pe DN 1, în zona Sinaia, un autoturism pe care erau montate plăcuțe de înmatriculare care imitau numerele diplomatice. Polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, iar în timpul verificărilor le-a prezentat un document de identitate italian cu date false.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, polițiștii din Sinaia au fost alertați, în jurul orei 11:00, de sistemul LPR (License Plate Recognition), montat pe o autospecială. Echipajele au pornit în căutarea autoturismului, care a fost oprit la kilometrul 119+600 al DN 1, la intrarea în orașul Sinaia.

Ce au descoperit polițiștii

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că autoturismul avea atât plăcuțele de înmatriculare emise de autoritățile române, cât și un al doilea set, care imita numerele specifice corpului diplomatic. Cele două seturi erau montate pe un sistem rotativ, care permitea schimbarea rapidă a plăcuțelor.

Șoferul le-a prezentat polițiștilor un document de identitate emis de autoritățile italiene, însă acesta conținea date de identificare nereale. Bărbatul a fost dus la sediul poliției, unde i-a fost stabilită identitatea reală. Totodată, polițiștii au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și fals privind identitatea.

Bărbatul ar fi hacker și ar avea o condamnare în SUA

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, care va analiza oportunitatea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Bărbatul ar fi cunoscut drept hacker și ar fi fost condamnat anterior în Statele Unite la trei ani de închisoare pentru infracțiuni cibernetice, susțin surse judiciare, citate de Agerpres.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia, sub coordonarea procurorului.

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