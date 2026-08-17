Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Șofer cu permisul suspendat, prins pe DN 1 cu numere diplomatice false. Bărbatul ar fi hacker - SURSE
Poliția Rutieră
Publicat17 aug. 2026, 12:52
Actualizat17 aug. 2026, 12:53
Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost depistat conducând pe DN 1, în zona Sinaia, un autoturism pe care erau montate plăcuțe de înmatriculare care imitau numerele diplomatice. Polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, iar în timpul verificărilor le-a prezentat un document de identitate italian cu date false.
Citește și
- 13:10Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile
- 12:57Incendiul de pe vasul lovit în atacul rusesc de pe brațul Chilia a fost stins. Primar localitate de graniță: „Toate dronele trec deasupra noastră”
- 12:38Accident grav pe DN72 Ploiești – Târgoviște. Două persoane au fost rănite. A fost chemat un elicopter SMURD
- 11:53Cruzimea unor părinți a zguduit o întreagă comunitate. Trei bebeluși, abandonați singuri într-o casă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News